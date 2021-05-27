Знімки виконавиця опублікувала в Instagram.
Співачка позує лежачи на боці спиною до об’єктива, демонструючи сідниці. Поруч з артисткою знаходиться наповнений келих.
У коментарях прихильники засипали співачку компліментами.
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“Леді Гага подає торт, а у мене ж навіть не день народження!”, – написала користувачка соцмережі.
“Королева”, “Добре”, “Ох, мамо”, “Бразилія любить тебе” – писали інші прихильники.
- Раніше поп-співачка Леді Гага показала величезний букет від бойфренда у свій день народження.