Знімки виконавиця опублікувала в Instagram.

Співачка позує лежачи на боці спиною до об’єктива, демонструючи сідниці. Поруч з артисткою знаходиться наповнений келих.

У коментарях прихильники засипали співачку компліментами.

 

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Публикация от Lady Gaga (@ladygaga)

“Леді Гага подає торт, а у мене ж навіть не день народження!”, – написала користувачка соцмережі.

“Королева”, “Добре”, “Ох, мамо”, “Бразилія любить тебе” – писали інші прихильники.

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