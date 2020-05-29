Об этом сообщает Hollywood Reporter.

В альбом вошли 16 треков, среди них совместные композиции с Арианой Гранде, Элтоном Джоном и южнокорейской группой Blackpink.

Отмечается, что “Chromatica” наполнен танцевальными мелодиями, исполненными на синтезаторе.

В альбоме также представлены несколько продюсеров, таких как BloodPop и Tchami, с которыми Леди Гага работала раньше, а также Макс Мартин, Соп Хие, Джастин Трантер и Boyz Noise.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #CHROMATICA ⚔️💓 MIDNIGHT LOCAL TIME Публикация от Lady Gaga (@ladygaga) 28 Май 2020 в 8:48 PDT



