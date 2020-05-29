Об этом сообщает Hollywood Reporter.
В альбом вошли 16 треков, среди них совместные композиции с Арианой Гранде, Элтоном Джоном и южнокорейской группой Blackpink.
Отмечается, что “Chromatica” наполнен танцевальными мелодиями, исполненными на синтезаторе.
В альбоме также представлены несколько продюсеров, таких как BloodPop и Tchami, с которыми Леди Гага работала раньше, а также Макс Мартин, Соп Хие, Джастин Трантер и Boyz Noise.
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- Ранее американские певицы Леди Гага и Ариана Гранде представили совместный трек под названием “Rain on Me”.