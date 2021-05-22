Популярна співачка Леді Гага зізналася, що завагітніла після того, як у віці 19 років її зґвалтував продюсер.

Про це пише Just Jared.

“Мені було 19 років, і я працювала в індустрії. Продюсер сказав мені: “Знімай одяг”. Я йому відмовила. Я пішла, тоді він мені сказав, що спалить всі мої записи. І він не зупинявся. Він не переставав просити мене зробити це, і я просто застигла. Не пам’ятаю, що було далі. Я відчула сильний біль, а потім просто заціпеніла”, – розповіді співачка.

Після цього, ця людина на кілька місяців замкнув артистку в студії.

Згодом у Гаги розвинувся посттравматичний стресовий розлад. Вона також стала відчувати сильний біль у всьому тілі.

“Спочатку я відчула сильний біль, потім оніміння, потім мені ще кілька місяців було погано. Я зрозуміла, що це була та ж сама біль, яку я відчула після того, як людина, яка мене зґвалтувала, кинула мене вагітну на підлозі будинку моїх батьків . Мені було погано, і мене нудило”, – розповіла співачка.

При цьому ім’я продюсера, що напав на співачку, Гага не розкрила – тому що більше не хоче “зустрічатися з цією людиною”.