Американской певице Леди Гаге вернули двух французских бульдогов, которые ранее были похищены в ходе вооруженного нападения.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания ВВС.

Подробности того, как были обнаружены собаки, неясны. По некоторым данным, женщина, вернувшая собак, никак не связана со злоумышленниками – предположительно, она нашла животных на улице, довольно далеко от места похищения.

Представители поп-звезды подтвердили, что это те самые домашние питомцы Леди Гаги – Коджи и Густав.

Также сообщается, что помощник певицы Райан Фишер, который прогуливался с ее собаками по Голливуду, когда к нему подошел неизвестный и выстрелил в него, все еще находится в больнице, но уже идет на поправку.

На данный момент поиски грабителей продолжаются.