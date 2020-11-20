Об этом сообщает портал Collider.
По данным издания, Леди Гага участвует в съемках триллера “Скоростной поезд”. Премьера ленты запланирована в 2021 году.
Главную роль в фильме сыграет Брэд Питт. Также среди актерского состава Джои Кинг, Аарон Тейлор-Джонсон, Зази Битц, Майкл Шеннон, Брайан Тайри Генри, Эндрю Кодзи и Маси Ока. Очевидно, Леди Гага сыграет роль второго плана, или появится в конкретном эпизоде.
Ленту снимают по мотивам романа японского писателя Котаро Исаки. Сценаристом стал Зак Олкевич. В фильме рассказывается история о пяти наемных убийцах, которые оказались в одно и то же время в сверхскоростном пассажирском экспрессе. Поезд следует из Токио в Мориоку с несколькими остановками по пути. Постепенно киллеры выясняют, что их задачи не связаны между собой.
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