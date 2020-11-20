Популярная голливудская певица Леди Гага не на шутку увлеклась кинематографом. После роли в фильме Брэдли Купера "Рождение звезды", певица снова появится на больших экранах в фильме с Брэдом Питтом в главной роли.

Об этом сообщает портал Collider.

По данным издания, Леди Гага участвует в съемках триллера “Скоростной поезд”. Премьера ленты запланирована в 2021 году.

Главную роль в фильме сыграет Брэд Питт. Также среди актерского состава Джои Кинг, Аарон Тейлор-Джонсон, Зази Битц, Майкл Шеннон, Брайан Тайри Генри, Эндрю Кодзи и Маси Ока. Очевидно, Леди Гага сыграет роль второго плана, или появится в конкретном эпизоде.

Ленту снимают по мотивам романа японского писателя Котаро Исаки. Сценаристом стал Зак Олкевич. В фильме рассказывается история о пяти наемных убийцах, которые оказались в одно и то же время в сверхскоростном пассажирском экспрессе. Поезд следует из Токио в Мориоку с несколькими остановками по пути. Постепенно киллеры выясняют, что их задачи не связаны между собой.