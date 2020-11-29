В комиссионном магазине в эстонском городе Курессааре обнаружили автомобиль DeLorean DMC-12, известный по фильму "Назад в будущее".

Об этом пишет издание motor1.

Бывает, что люди на блошиных рынках или секонд-хендах находят уникальные вещи, как, например, подписанная копия книги Хемингуэя или потертый кошелек с банкнотами в фунтах стерлингов, спрятанными в его секретном отделении.

Так, в магазине под названием Insect журналисты эстонского издания Geenius обнаружили уникальную находку – автомобиль DeLorean, известный по фильму “Назад в будущее”. Авто стоит в задней части магазина, рядом с прилавком, и ограждено, как музейный экспонат.

Хотя техническое состояние авто неизвестно, но на фото оно выглядит безупречно. Ценник на авто стоит 55 000 евро.