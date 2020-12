Об этом сообщается на его странице в Facebook.

Музыкант умер 12 декабря в Далласе (штат Техас). Причиной смерти стали осложнения от коронавируса.

В конце ноября стало известно, что Прайда госпитализировали с симптомами болезни.

Чарли Прайд известен как один из немногих афроамериканцев, которые добились успехов в музыке кантри. Он родился 18 марта 1934 года в штате Миссисипи. Музыкант дебютировал в 1966 году, до 1989 года успел выпустить около трех десятков хитов, в том числе Just Between You and Me, Is Anybody Goin ‘to San Antone, Kiss an Angel Good Mornin’ и All I Have to Offer You Is Me. Включен в Зал славы кантри. Он был четырехкратным лауреатом премии “Грэмми”.