50 лет назад, 13 сентября 1970, Черновицкая телестудия впервые транслировала песню "Червона рута" в программе "Камертон хорошего настроения". Ее исполнили Владимир Ивасюк и Елена Кузнецова.

Владимир Ивасюк – автор песни, известный украинский композитор-исполнитель и поэт. “Червону руту” он написал во время учебы в медицинском университете, она стала его главным хитом и самой популярной украинской песней 70-х годов.

Впервые песня прозвучала на Театральной площади города Черновцы в прямом эфире телепрограммы “Камертон хорошего настроения”. Ее исполнил Владимир Ивасюк вместе с Еленой Кузнецовой.

За неделю “Червону руту” поставили еще раз, в программе “Студенческий меридиан”, но уже в визуальном сопровождении, которое сняли в Косово.

Популярной песня стала после того, как ее исполнил Вижницкий ансамбль “Ель” Льва Дутковского (солисты Василий Зинкевич и Назарий Яремчук).

Также в 1971 году “Червона рута” прозвучала на первой советской “Песне года” и стала одной из двадцати лучших песен по мнению слушателей и зрителей. Тогда ее исполнили Назарий Яремчук, Василий Зинкевич и Владимир Ивасюк.

В том же году вышел фильм “Червона рута”, в котором солисты ансамбля и преподаватель просветительского училища София Ротару сыграли главные роли. Вскоре песня стала популярной во многих странах Восточной Европы.

Сегодня “Червону руту” считают гимном украинской идентичности, ее поют и ценят украинцы разных поколений.