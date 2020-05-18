Легенда баскетбола Майкл Джордан продал на онлайн-аукционе свои кроссовки за рекордные 560 000 долларов.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Пара обуви была украшена автографом ее хозяина.

Изначально прогнозировалось, что Nike Air Jordan 1s, которые Джордан носил в Chicago Bulls, будучи новичком, будут стоить от 100 до 150 тысяч долларов на Sotheby’s.

Предыдущий рекорд составлял 437 500 долларов за пару Nike 1972 Moon Shoes.

Стоит отметить, что Джордан носил не одинакового размера кроссовки, левый кроссовок – 13 размера, а правый – 13,5.