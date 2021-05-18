Про це повідомляє журнал People.

Набір, вартістю 299,99 доларів, є новітнім доповненням до лінійки бренду Spider-Man. У будівлі The Daily Bugle знаходиться офіс газети в Нью-Йорку, де в коміксах Marvel працює Пітер Паркер.

Marvel 76178 Daily Bugle, висотою 82 см, складається з 3772 частин. Набір включає три поверхи офісів, а також парадні вулицю і провулок. Ще одна вражаюча особливість моделі – легкий демонтаж стін і підлоги для доступу до різних частин гарнітури.

Набір також включає 25 мініфігурок, що зображують таких персонажів, як Паркер, Людина-павук, Майлз Моралес, Гвен Стейсі, тітка Мей, Дж. Джона Джеймсон, Чорна кішка, Зелений гоблін, Веном, Містерія, Пісочна людина, Доктор Восьминіг і багато інших.