Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Набір “Усі чудові” (Everyone Is Awesome) присвячений спільноті ЛГБТ. Він складається з 346 частин і містить 11 фігур, кожна з яких пофарбована у кольори веселки, які й стали основою символіки ЛГБТ.

Усі фігурки, окрім однієї, не мають визначеної статі. Дизайнер Меттью Ештон розповів, що це зроблено для того, аби підкреслити індивідуальність, але залишити певну неоднозначність. При цьому фіолетова фігурка зі стилізованою перукою зображає драґ-квін.

Також у наборі є фігурки із різними відтінками шкіри. Дизайнер каже, що зробив це для того, аби показати расове різноманіття всередині ЛГБТ-спільноти.

Дизайнер спершу розробив його для себе в єдиному екземплярі, але набір швидко привернув увагу інших.

“Інші члени спільноти в LEGO сказали мені, що їм це подобається. Тому я подумав, можливо, це те, чим ми повинні поділитися… Хотів би я дитиною дивитися на світ і думати: “Все буде добре, тут є місце для мене”. Я хотів би бачити заяву, що “всі чудові”, – каже дизайнер.

Випуск цього набору очікується вже 1 липня. Його ціна – 35 доларів (приблизно 960 гривень).