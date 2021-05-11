Компанія LEGO випустила набір конструкторів з квартирами Моніки і Рейчел та Чендлера і Джої з популярного серіалу "Друзі".

Про це повідомляється на сайті компанії.

З набору, який надійде в продаж 1 червня і складається з 2048 деталей, можна зібрати апартаменти друзів, а також коридор між ними.

В наборі можна знайти реквізит для відтворення знакових сцен серіалу. До прикладу, той момент, коли Моніка надягає індичку на голову, Рейчел та Чендлер їдять торт з підлоги тощо.

Крім цього, в наборі є твір мистецтва, на ім’я Гледіс, зроблений Фібі, і навіть курка з качкою.

Набір охоплює й фігурки головних героїв. Росс у тих самим шкіряних штанах, Моніка — у фартусі, Чендлер — в костюмі, а Джої — в одязі Чендлера. Рейчел одягнута в спідницю в клітинку, а Фібі — у джемпер з квітами.

Вартість LEGO The Friends Apartments становить 150 доларів (4150 гривень).

Зауважимо, що цей набір — не єдиний, який LEGO присвятила культовому серіалу. У 2019 році вийшов набір LEGO Ideas Central Perk, успіх якого, ймовірно, і надихнув дизайнерів компанії знову потішити фанатів серіалу.