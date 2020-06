Lego выпустит конструктор по фильму «Один дома»

Об этом сообщает блог Lego Ideas.

Проект Lego Ideas собирает фанатские наборы Lego и выставляет их на голосование. Каждый набор, набравший более 10 тыс. голосов, отправляется на рассмотрение сотрудниками компании — они выбирают работы, достойные воплощения в конструкторе. Концепты фанатов после этого немного доработают и выпустят — автор идеи получит 1% с продаж.

“Один дома”, “Сайнфелд” и печатная машинка были выбраны из 12 наборов, собравших нужное число голосов с сентября 2019-го по январь 2020-го.

В набор входят дом, где живёт мальчик Кевин, несколько ловушек для бандитов и многое другое. Всего в наборе 3000 деталек. В доме два этажа и чердак, а рядом с домом расположено то самое спасительное дерево. В этих локациях можно воспроизвести сцены из фильма.

Среди вариантов также были, например, конструктор по мотивам клипа “I Want to Break Free” группы Queen, корабль “Межпланетный экспресс” из мультсериала “Футурама” и сцена из видеоигры “The Legend of Zelda: Breath of the Wild”.