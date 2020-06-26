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Lego выпустит конструктор по фильму «Один дома»

Компания Lego подвела итоги онлайн-голосования за избранные фанатские конструкторы. Победили наборы по мотивам классического рождественского семейного фильма "Один дома" и комедийного сериала "Сайнфелд" и обычная печатная машинка.

Пятница, 26 июня 2020, 00:20

Об этом сообщает блог Lego Ideas.

Проект Lego Ideas собирает фанатские наборы Lego и выставляет их на голосование. Каждый набор, набравший более 10 тыс. голосов, отправляется на рассмотрение сотрудниками компании — они выбирают работы, достойные воплощения в конструкторе. Концепты фанатов после этого немного доработают и выпустят — автор идеи получит 1% с продаж.

“Один дома”, “Сайнфелд” и печатная машинка были выбраны из 12 наборов, собравших нужное число голосов с сентября 2019-го по январь 2020-го.

В набор входят дом, где живёт мальчик Кевин, несколько ловушек для бандитов и многое другое. Всего в наборе 3000 деталек. В доме два этажа и чердак, а рядом с домом расположено то самое спасительное дерево. В этих локациях можно воспроизвести сцены из фильма.

Среди вариантов также были, например, конструктор по мотивам клипа “I Want to Break Free” группы Queen, корабль “Межпланетный экспресс” из мультсериала “Футурама” и сцена из видеоигры “The Legend of Zelda: Breath of the Wild”.

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Теги: Lego, конструктор

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