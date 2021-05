Про це повідомили у Twitter аукціону Christie’s.

Зазначається, що саме у цих бутсах бренду Adidas Мессі побив рекорд легенди футболу Пеле за кількістю забитих м’ячів у складі одного клубу.

Отримані за лот кошти передадуть у шпиталь в Барселоні.

#AuctionUpdate £125,000 in support of the Health Project of the Vall Hebron University Hospital in Barcelona gained through the sale of Lionel Messi's 644 goal record breaking adidas boots – setting a new world auction record. pic.twitter.com/pgajU4zeKJ

— Christie's (@ChristiesInc) April 30, 2021