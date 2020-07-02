Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

В опубликованном ролике он рассказал, что в издание вошли воспоминания о первых 25 годах его жизни, кульминацией которых стал выход моего первого альбома (это был 1989 год).

Артист рассказал, что именно в тот период он придумал формулу любви и единства, которой верен до сих пор. Сама книга называется Let Love Rule (“Пусть царит любовь”), точно так же, как и его первый альбом.

“Я рад объявить о выпуске моей книги Let Love Rule. Написание мемуаров было прекрасным и интересным опытом, который перенес меня в первые 25 лет моей жизни – от рождения до выпуска моего первого альбома. Этот период был полон приключений, и в то время я нашел себя и свой голос. Благодаря этому опыту любовь стала той силой, которая проложила путь. Любовь стала моим посланием”, – сказал музыкант.

Ключевыми героями мемуаров станут отец музыканта, продюсер телеканала NBC, Сай Кравиц, мать, актриса Рокси Рокер, а также Лиза Боне, бывшая жена музыканта, с которой он состоял в браке с 1987 по 1993 год.

Книга получит название в честь дебютного альбома Кравица. Она выйдет как в печатной версии, так и в аудиоформате. Релиз намечен на 6 октября 2020 года.

Ленни Кравиц родился 26 мая 1964 года в Нью-Йорке. Его индивидуальный музыкальный стиль соединяет соул, фанк, регги, фолк и баллады. Он играет на гитаре, клавишных, барабанах и перкуссии. В дискографии Кравица 11 студийных альбомов.