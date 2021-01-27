Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.
В письме Ди Каприо указал на проблемы с изменениями климата и призвал Байдена обратить на них внимание.
”Пока мы оправляемся от COVID-19 и восстанавливаем мировую экономику, мы также должны принять меры по предотвращению изменения климата. По факту, это не такие уж и отдельные задачи, они об одном и том же. Это самый решающий момент десятилетия в истории человечества, чтобы справиться с климатическим кризисом”, – говорится в письме.
Актер также назвал инаугурацию Джо Байдена поворотным ходом истории и одобрил его решение вернуть США в Парижское соглашение по климату.
По его словам, Байден имеет возможность стать ”климатическим президентом”, который уведет человечество от ”края пропасти”.
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Кроме Ди Каприо, под письмом подписались еще около 150 человек, среди которых – основатель Amazon Джефф Безос, актриса Натали Портман, глава совета директоров Mastercard Аджай Банга, глава Комитета по окружающей среде, здоровью и безопасности пищевых продуктов Европейского парламента Паскаль Канфин, актриса Зоуи Дешанель и другие.
Как сообщает NME, ДиКаприо на протяжении всей своей карьеры активно обсуждал вопросы, связанные с изменением климата. В 1998 году он основал фонд с целью ”защиты последних диких мест в мире”.
В 2019 году актер познакомился с эко-активисткой Гретой Тунберг, и назвал ее ”лидером нашего времени”.
- Напомним, в свой первый день пребывания в должности президент Джо Байден подписал пакет распоряжений, в которых он делал все от отмены запрета на поездки мусульманам к отмене выхода США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Парижского соглашения по климату. Последнее является важным шагом в борьбе с глобальным потеплением.
- 22 января администрация президента США Джо Байдена остановила выдачу разрешений на добычу нефти и газа на федеральных землях и в акваториях в рамках усилий, направленных на борьбу с изменением климата.