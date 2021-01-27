Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

В письме Ди Каприо указал на проблемы с изменениями климата и призвал Байдена обратить на них внимание.

”Пока мы оправляемся от COVID-19 и восстанавливаем мировую экономику, мы также должны принять меры по предотвращению изменения климата. По факту, это не такие уж и отдельные задачи, они об одном и том же. Это самый решающий момент десятилетия в истории человечества, чтобы справиться с климатическим кризисом”, – говорится в письме.

Актер также назвал инаугурацию Джо Байдена поворотным ходом истории и одобрил его решение вернуть США в Парижское соглашение по климату.

По его словам, Байден имеет возможность стать ”климатическим президентом”, который уведет человечество от ”края пропасти”.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Leonardo DiCaprio (@leonardodicaprio)

Кроме Ди Каприо, под письмом подписались еще около 150 человек, среди которых – основатель Amazon Джефф Безос, актриса Натали Портман, глава совета директоров Mastercard Аджай Банга, глава Комитета по окружающей среде, здоровью и безопасности пищевых продуктов Европейского парламента Паскаль Канфин, актриса Зоуи Дешанель и другие.

Как сообщает NME, ДиКаприо на протяжении всей своей карьеры активно обсуждал вопросы, связанные с изменением климата. В 1998 году он основал фонд с целью ”защиты последних диких мест в мире”.

В 2019 году актер познакомился с эко-активисткой Гретой Тунберг, и назвал ее ”лидером нашего времени”.