Голливудский актер Леонардо Ди Каприо присоединился к бойкоту социальных сетей Facebook и Instagram.

Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Пост о бойкоте он сопроводил видеороликом, в котором актер Саша Барон Коэн рассказывает о расизме и вмешательстве в выборы в США.

“Я поставлю Facebook и Instagram на паузу на 24 часа”, — пообещал ДиКаприо.

Летом 2020 года Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения (NAACP), правозащитная организация Антидиффамационная лига США (ADL) и другие правозащитники предложили предпринимателям и знаменитостям не размещать рекламу в Facebook в рамках протеста из-за “публикаций с ненавистью, насилием и расизмом”.

Об отказе от рекламы заявили бренды Coca-Cola, PepsiCo, Unilever, Starbucks и др. Среди звезд, присоединившихся ко временному бойкоту — актер Эштон Катчер, модель Наоми Кэмпбелл, звезда реалити-шоу Ким Кардашьян.

Напомним, ранее стало известно, что студия Леонардо ДиКаприо Appian Way и In Good Company Films экранизируют книгу Олдоса Хаксли “Остров”.