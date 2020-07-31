Об этом пишет издание Variety.

“Остров”, который является последней книгой Хаксли, был опубликован в 1962 году. Роман рассказывает о том, как журналист потерпел крушение на вымышленном утопическом острове Пала в Индийском океане. Герой надеется узнать о природных ресурсах острова, но обнаруживает, что на Пале процветает идеально устроенное общество с особой культурой и традициями.

Продюсерами нового сериала выступит Леонардо ДиКаприо, его отец Джордж ДиКаприо и Роуи Шэрон. Кто станет режиссером и сценаристом проекта пока неизвестно. О дате выхода тоже не сообщается.