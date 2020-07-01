Сергей Лещенко заявил, что телеканалы кума Путина Виктора Медведчука мстят ему, публикуя новости о выступлении его супруги — диджея Анастасии Топольской.

Об этом сообщают #Буквы.

На минувших выходных экс-нардеп, член набсовета АО “Укрзализныця” Сергей Лещенко и его супруга — диджей Анастасия Топольская были во Львовской области. В воскресенье там стартовал новый сезон проекта EVE8. В рамках проекта будет снята серия из 10 музыкальных видеоподкастов в разных регионах Украины. Во время трансляций будут выступать диджеи, а видеоряд их выступлений будет дополняться панорамными изображениями памятников архитектуры. Проект запущен при поддержке Украинского культурного фонда.

Первый выпуск был снят возле Подгорецкого замка. Приглашенными диджеями были Анастасия Топольская и Дарья Колосова. В тот же день Лещенко поделился в соцсетях видеозаписью выступления супруги.

Об этом сообщили ряд украинских СМИ, включая телеканалы 112, ZIK, NewsOne и онлайн-медиа Znaj. Как известно, в 2019 году бывший народный депутат Украины Тарас Козак (фракция “Оппозиционный блок”), владелец телеканалов “112 Украина” и NewsOne, стал владельцем телеканала ZIK. Козак является соратником главы политсовета партии “Оппозиционная платформа – За життя” , однако Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания не смог доказать связь Виктора Медведчука с покупкой телеканалов.

Лещенко опубликовал в своем Telegram-канале и Instagram-аккаунте скриншоты материалов упомянутых СМИ.





Лещенко заявил, что телеканалы Медведчука мстят ему новостями о выступлении его жены // 3 фото

Он заявил, что своими публикациями медиа “мстят” ему за пост в Telegram, в котором он утверждает, что председатель политсовета партии “Опозиционная платформа — За життя” Виктор Медведчук якобы выступил заказчиком недавнего соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

“Телеканалы Медведчука 112, Ньюсван и ZIK синхронно вышли с одинаковыми материалами — мстят мне за вчерашнее разоблачение их манипуляции с рейтингами Зеленского. Глупые, только пиар мне делают таким шок-контентом (орфография и пунктуация автора сохранены — ред.)”, — написал он.