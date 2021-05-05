На честь Місяця гордості, який проходить в червні, американський бренд Levi's випустив колекцію, присвячену ЛГБТ-спільноті.

Про це повідомляє Hypebae.

Мета цієї капсули – заохочення співчуття та відкритості.

“Ми пишаємося тим, що щороку вшановуємо співтовариство ЛГБТ нашою колекцією Pride і беремо участь в заходах Pride по всьому світу. Для нас так важливо бачити людей такими, якими вони хочуть, щоб їх бачили”, – зазначив президент Levi’s Джен Сей.

У лінійку увійшли такі речі, як: куртка Liberation Trucker Jacket, виготовлена з легкого джинсового матеріалу кольору індиго з райдужною вставкою на спині, комбінезон Liberation Short-All, прикрашений райдужними графічними деталями, і комбінезон Liberation.

Що стосується аксесуарів, то в колекції є – джинсова сумка Pride Sling Bag, двосторонній капелюх Pride Ranger, райдужні підтяжки Pride з ефектом омбре, світлий джинсовий капелюх Pride Snapback Hat, а також райдужні боксери і труси.

Зазначається, що Levi’s пожертвує весь дохід від цієї колекції Pride правозахисній ЛГБТ-організації OutRight Action International.