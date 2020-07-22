После пяти лет исследований в области дизайна бренд Levi's выпустил самые экологичные джинсы за всю историю.

Об этом пишет HYPEBAE.

В новой коллекции под название Wellthread бренд использует новый натуральный материал под названием циркулоза (Circulose), разработанный в Швеции.

Циркулоза – это специфический материал, переработанный из выброшенного хлопкового текстиля изношенных джинсов. В процессе его создания ненужная ткань разрушается в воде, а цвет удаляется при помощи экологически чистого отбеливателя.

После высыхания этой смеси получается лист циркулозы, который превращается в вискозное волокно. После чего материал соединяют с хлопком и вплетают в новую ткань.

В новую коллекцию вошли две пары джинсов: женские High Loose и мужские 502. Розничная цена на них составляет 160 долларов США.