Автомобильная компания Lexus и стриминговый сервис Twitch, специализирующий на тематике видеоигр, создали и представили необычный автомобиль для геймеров.

Об этом сообщает Carscoops.

Автомобиль построен на базе модели IS. В компании заявили, что это первый автомобиль, разработанный при участии пользователей Twitch и создан именно для них.

Перед разработкой компания инициировала опрос, где пользователи Twich могли выбрать набор опций для будущего авто.

Спортивный седан для геймеров получил LED-подсветку потолка и сиденья со светящимися полосами. Все окна и лобовое стекло оснащены системой “умной” тонировки. Таким образом окна будут затемняться, чтобы геймеру было удобнее играть. По желанию владельца в автомобиль можно вместить дым-машину для атмосферности.

В середине авто установили огромный монитор, изогнутой формы и выдвижную клавиатуру с джойстиком, напечатанным на 3D-принтере. В багажнике поместили мощный компьютер с процессором AMD.

Отмечается, что автомобиль имеет 3,5-литровый бензиновый двигатель V6. Мощность геймерского авто составляет 315 лошадиных сил. Возможны две вариации привода – задний или полный.

Цена автомобилю пока остается тайной.