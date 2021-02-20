Об этом сообщает Carscoops.
Автомобиль построен на базе модели IS. В компании заявили, что это первый автомобиль, разработанный при участии пользователей Twitch и создан именно для них.
Перед разработкой компания инициировала опрос, где пользователи Twich могли выбрать набор опций для будущего авто.
Спортивный седан для геймеров получил LED-подсветку потолка и сиденья со светящимися полосами. Все окна и лобовое стекло оснащены системой “умной” тонировки. Таким образом окна будут затемняться, чтобы геймеру было удобнее играть. По желанию владельца в автомобиль можно вместить дым-машину для атмосферности.
В середине авто установили огромный монитор, изогнутой формы и выдвижную клавиатуру с джойстиком, напечатанным на 3D-принтере. В багажнике поместили мощный компьютер с процессором AMD.
Отмечается, что автомобиль имеет 3,5-литровый бензиновый двигатель V6. Мощность геймерского авто составляет 315 лошадиных сил. Возможны две вариации привода – задний или полный.
Цена автомобилю пока остается тайной.
- Ранее автопроизводитель Ford заявил, что к 2030 году вся пассажирская линейка автомобилей в Европе будет представлена электрокарами. Согласно плану, до 2026 года Ford будет выпускать гибридные модели.