Американский телеканал Lifetime выпустит фильм об отказе принца Гарри и Меган Маркл от королевских обязанностей.

Об этом сообщает журнал Forbes.

После откровенного интервью бывших герцога и герцогини Сассекских принца Гарри и Меган Маркл телеведущей Опре Уинфри о паре стали говорить еще больше.

Так, телеканал Lifetime объявил о старте съемок документального фильма “Гарри и Меган: Побег из дворца”.

Это третий фильм о паре – ранее вышли “Гарри и Меган: Королевский роман” 2018 года, в котором показана история любви принца и актрисы, а также фильм “Гарри и Меган: становление королевской четы” (2019), об отношениях пары и королевской семьи в первый год их совместной жизни.

“«Гарри и Меган: Побег из дворца» раскроет, что на самом деле произошло во дворце, что заставило Гарри и Меган оставить все позади, чтобы построить будущее для себя и своего сына Арчи”, – рассказали в Lifetime.

В фильме также раскроют подробности растущей изоляции Меган в начале жизни во дворце, разочарование пары тем, что семья не защищала их от нападок прессы, а также покажет опасения Гарри насчет того, что история его матери Дианы может повториться, если он не сможет защитить свою жену и сына.

Lifetime сообщает, что в настоящее время идет кастинг, а производство должно начаться этой весной.

Съемками нового проекта займется креативная группа из первых двух фильмов: исполнительные продюсеры Меридет Финн и Мишель Вайс, сценарист Скарлетт Лейси, и режиссер Менхадж Худа.