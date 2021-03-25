Lifetime выпустит фильм об отказе принца Гарри и Меган Маркл от королевских обязанностей

Об этом сообщает журнал Forbes.
После откровенного интервью бывших герцога и герцогини Сассекских принца Гарри и Меган Маркл телеведущей Опре Уинфри о паре стали говорить еще больше.
Так, телеканал Lifetime объявил о старте съемок документального фильма “Гарри и Меган: Побег из дворца”.
Это третий фильм о паре – ранее вышли “Гарри и Меган: Королевский роман” 2018 года, в котором показана история любви принца и актрисы, а также фильм “Гарри и Меган: становление королевской четы” (2019), об отношениях пары и королевской семьи в первый год их совместной жизни.
“«Гарри и Меган: Побег из дворца» раскроет, что на самом деле произошло во дворце, что заставило Гарри и Меган оставить все позади, чтобы построить будущее для себя и своего сына Арчи”, – рассказали в Lifetime.
В фильме также раскроют подробности растущей изоляции Меган в начале жизни во дворце, разочарование пары тем, что семья не защищала их от нападок прессы, а также покажет опасения Гарри насчет того, что история его матери Дианы может повториться, если он не сможет защитить свою жену и сына.
Lifetime сообщает, что в настоящее время идет кастинг, а производство должно начаться этой весной.
Съемками нового проекта займется креативная группа из первых двух фильмов: исполнительные продюсеры Меридет Финн и Мишель Вайс, сценарист Скарлетт Лейси, и режиссер Менхадж Худа.
Напомним, 7 марта на американском телеканале CBS вышло интервью британского принца Гарри и его жены Меган Маркл телевудущей Опре Уинфри, в котором, в частности, Маркл рассказала о разладе с женой принца Уильяма Кейт Миддлтон.
Маркл в интервью рассказала, что члены британской королевской семьи выразили обеспокоенность ее мужу по поводу потенциального цвета кожи первого ребенка пары – Арчи.
- Позже Уинфри заверила, что слова Меган о расизме не касаются королевы Елизаветы II и ее супруга, герцога Эдинбургского Филиппа.
- Во вторник, 9 марта, Букингемский дворец впервые прервал молчание и прокомментировал откровенное интервью герцогов Сассекских. В заявлении от имени Елизаветы II сообщалось, что вся королевская семья огорчена.