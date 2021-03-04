Об этом сообщает издание The Guardian.

В частности, в Букингемском дворце подтвердили, что принцу Филиппу сделали срочную операцию после сердечного приступа. Операция прошла успешно, состояние монарха стабильное.

“Его Королевское Высочество останется в больнице для лечения, отдыха и восстановления сил в течение нескольких дней”, – сообщили в Букингеському дворце.

Известно, что принц находится в госпитале Святого Варфоломея в центре Лондона, куда его перевели из больницы короля Эдуарда VII. Еще несколько дней супруг королевы останется под наблюдением медиков.

Напомним, что 17 февраля принц Филипп был доставлен в лондонскую больницу после того, как почувствовал себя плохо. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что герцог приехал в больницу на машине, без посторонней помощи. То есть это не было неотложной госпитализацией. Также отмечается, что его болезнь не связана с COVID-19.