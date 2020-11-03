Об этом сообщают #Буквы.
Lil Pump посетил митинг президента в штате Флорида, о чем сообщил в Instagram-историях. На видео можно увидеть, как улыбающийся рэпер без маски стоит среди толпы и слушает президента.
На всех видео историй рэпер в кепке со слоганом кампании Трампа “Сделаем Америку снова большой”. В его коллекции таких минимум три.
Кроме того, за последнюю неделю перед выборами Lil Pump посвятил Трампу три поста. На последнем рэпер позирует с женщинами на фоне флага с лозунгом Трампа.
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- Ранее американский рэпер 50 Cent (Кертис Джексон) призвал голосовать за Дональда Трампа на грядущих выборах президента США, но через неделю заявил, что тот ему никогда не нравился.
- Напомним, выборы президента США назначены на 3 ноября. #Буквы рассказывали, что известно об основных соперников, их рейтингах и отношении к Украине.