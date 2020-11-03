Американский рэпер Lil Pump посетил митинг кандидата в президенты и действующего президента США Дональда Трампа и поддержал его в соцсетях.

Об этом сообщают #Буквы.

Lil Pump посетил митинг президента в штате Флорида, о чем сообщил в Instagram-историях. На видео можно увидеть, как улыбающийся рэпер без маски стоит среди толпы и слушает президента.

На всех видео историй рэпер в кепке со слоганом кампании Трампа “Сделаем Америку снова большой”. В его коллекции таких минимум три.

Кроме того, за последнюю неделю перед выборами Lil Pump посвятил Трампу три поста. На последнем рэпер позирует с женщинами на фоне флага с лозунгом Трампа.

Посмотреть эту публикацию в Instagram LIL TRUMP !!! ESSKEETI Публикация от Lil Pump Jetski (@lilpump) 27 Окт 2020 в 12:42 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram THE DAY I MET TRUMP 🏝 #trump202022020 Публикация от Lil Pump Jetski (@lilpump) 25 Окт 2020 в 9:58 PDT