Об этом сообщают #Буквы.

Lil Pump посетил митинг президента в штате Флорида, о чем сообщил в Instagram-историях. На видео можно увидеть, как улыбающийся рэпер без маски стоит среди толпы и слушает президента.

На всех видео историй рэпер в кепке со слоганом кампании Трампа “Сделаем Америку снова большой”. В его коллекции таких минимум три.

Кроме того, за последнюю неделю перед выборами Lil Pump посвятил Трампу три поста. На последнем рэпер позирует с женщинами на фоне флага с лозунгом Трампа.

 

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LIL TRUMP !!! ESSKEETI

Публикация от Lil Pump Jetski (@lilpump)

 

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THE DAY I MET TRUMP 🏝 #trump202022020

Публикация от Lil Pump Jetski (@lilpump)

 

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MAGA 202020

Публикация от Lil Pump Jetski (@lilpump)