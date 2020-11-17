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Лили-Роуз Депп стала лицом рекламной кампании круизной коллекции CHANEL

Дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради Лили-Роуз Депп стала лицом новой рекламной кампании известного бренда CHANEL. Модель представила коллекцию Chanel Cruise 2020/21.

Вторник, 17 ноября 2020, 19:52

Об этом сообщили на сайте бренда.

21-летняя модель призналась, что действительно влюбилась в новую круизную коллекцию бренда под названием Balade en Mediterranee. Лили-Роуз отметила, что готова взять одежду и аксессуары на свой отдых.

Во время фотосессии Лили-Роуз позировала в купальниках, бикини, легких брюках, рубашках и розовом твидовом костюме. Образы дополняли элегантные аксессуары и украшения.

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Теги: Лілі-Роуз Депп, Chanel, модель

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