Лили-Роуз Депп стала лицом рекламной кампании круизной коллекции CHANEL

Об этом сообщили на сайте бренда.
21-летняя модель призналась, что действительно влюбилась в новую круизную коллекцию бренда под названием Balade en Mediterranee. Лили-Роуз отметила, что готова взять одежду и аксессуары на свой отдых.
Во время фотосессии Лили-Роуз позировала в купальниках, бикини, легких брюках, рубашках и розовом твидовом костюме. Образы дополняли элегантные аксессуары и украшения.
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