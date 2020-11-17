Лили-Роуз Депп стала лицом рекламной кампании круизной коллекции CHANEL

Об этом сообщили на сайте бренда.

21-летняя модель призналась, что действительно влюбилась в новую круизную коллекцию бренда под названием Balade en Mediterranee. Лили-Роуз отметила, что готова взять одежду и аксессуары на свой отдых.

Во время фотосессии Лили-Роуз позировала в купальниках, бикини, легких брюках, рубашках и розовом твидовом костюме. Образы дополняли элегантные аксессуары и украшения.