Дэвид Линч опубликовал очередное загадочное видео: в нем ничего не происходит

Видео опубликовано на канале проекта DAVID LYNCH THEATER.
Как сообщалось ранее, 11 мая 74-летний американский режиссер Дэвид Линч появился в Сети со странным видео, в котором рассказал о погоде в Лос-Анджелесе. С тех пор режиссер выпускает такие видеоролики ежедневно.
Во вторник, 2 июня, Линч выпустил видео без описания с названием “6/2/20”.
Продолжительность ролика— 28 секунд. Он снят в мастерской режиссера с того же ракурса, что и опубликованные ранее ролики Линча о погоде.
Вот только на этом видео режиссера нет. Все полминуты, которые видео длится, в кадре ничего не происходит: камера статична, свечение теплое, только слышно, как за окном мастерской поют птицы.
В день выхода видеоролика в соцсетях прошла масштабная кампания, направленная на повышение осведомленности о проблеме расизма #BlackoutTuesday. В рамках этой кампании пользователи Сети массово публиковали изображения черных квадратов.
Хотя сам Линч этот ролик, как и предыдущие, не комментировал, можно предположить, что таким образом он выразил солидарность с #BlackoutTuesday и движением Black Lives Matter (“Жизни темнокожих важны”).
- В мае Дэвид Линч опубликовал в Сети архивное видео — свой короткометражный анимационный фильм “Fire”.
- В 2019 году совет управляющих Американской академии киноискусств принял решение наградить известного кинорежиссера Дэвида Линча почетной премией “Оскар” за выдающийся вклад в кинематограф (Academy Honorary Award).