Дэвид Линч опубликовал очередное загадочное видео: в нем ничего не происходит

Видео опубликовано на канале проекта DAVID LYNCH THEATER.

Как сообщалось ранее, 11 мая 74-летний американский режиссер Дэвид Линч появился в Сети со странным видео, в котором рассказал о погоде в Лос-Анджелесе. С тех пор режиссер выпускает такие видеоролики ежедневно.

Во вторник, 2 июня, Линч выпустил видео без описания с названием “6/2/20”.

Продолжительность ролика— 28 секунд. Он снят в мастерской режиссера с того же ракурса, что и опубликованные ранее ролики Линча о погоде.

Вот только на этом видео режиссера нет. Все полминуты, которые видео длится, в кадре ничего не происходит: камера статична, свечение теплое, только слышно, как за окном мастерской поют птицы.