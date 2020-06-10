Видео опубликовано на канале проекта DAVID LYNCH THEATER. 

Во вторник, 9 июня, Дэвид Линч выложил в Сеть первую часть своего короткометражного фильма “Кролики”, снятого 18 лет назад.  В анонсе, опубликованном за день до появления видео на канале режиссера, Линч назвал фильм “Кролики” “историей современной жизни”.

“Кролики” — короткометражный фильм режиссера Дэвида Линча, состоящий из восьми эпизодов. Он рассказывает о повседневной жизни людей, переодетых в кроликов.

Каждый эпизод показывает некую комнату и содержит скетчи с неожиданными диалогами трех людей-кроликов, каждый из которых ведет свою собственную игру.

Эпизоды “Кроликов” сопровождены мрачными титрами: “В безымянном городе, пораженном непрекращающимся дождем… в страшной фантазии живут три кролика”.

Съемки картины проходили на площадке, построенной в саду дома Линча на  Голливудских холмах.

Главные роли в “Кроликах” исполнили звезды кинофильма Линча “Малхолланд Драйв” — Наоми Уоттс, Лаура Харринг и Скотт Коффи. Музыка для “Кроликов”, как и для многих других фильмов была режиссера, написана композитором Анджело Бадаламенти.