Режиссер Дэвид Линч начал публиковать в Сети по частям свой короткометражный фильм "Кролики", снятый в 2002 году.

Видео опубликовано на канале проекта DAVID LYNCH THEATER.

Во вторник, 9 июня, Дэвид Линч выложил в Сеть первую часть своего короткометражного фильма “Кролики”, снятого 18 лет назад. В анонсе, опубликованном за день до появления видео на канале режиссера, Линч назвал фильм “Кролики” “историей современной жизни”.

Dear Twitter Friends, David Lynch Theater presents a story of modern life. RABBITS 1 on Tuesday, June 9, 2020 at 10 A.M. https://t.co/7ArIfTArZI — David Lynch (@DAVID_LYNCH) June 8, 2020

“Кролики” — короткометражный фильм режиссера Дэвида Линча, состоящий из восьми эпизодов. Он рассказывает о повседневной жизни людей, переодетых в кроликов.

Каждый эпизод показывает некую комнату и содержит скетчи с неожиданными диалогами трех людей-кроликов, каждый из которых ведет свою собственную игру.

Эпизоды “Кроликов” сопровождены мрачными титрами: “В безымянном городе, пораженном непрекращающимся дождем… в страшной фантазии живут три кролика”.

Съемки картины проходили на площадке, построенной в саду дома Линча на Голливудских холмах.

Главные роли в “Кроликах” исполнили звезды кинофильма Линча “Малхолланд Драйв” — Наоми Уоттс, Лаура Харринг и Скотт Коффи. Музыка для “Кроликов”, как и для многих других фильмов была режиссера, написана композитором Анджело Бадаламенти.