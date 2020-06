Видео опубликовано на канале проекта DAVID LYNCH THEATER.

Во вторник, 9 июня, Дэвид Линч выложил в Сеть первую часть своего короткометражного фильма “Кролики”, снятого 18 лет назад. В анонсе, опубликованном за день до появления видео на канале режиссера, Линч назвал фильм “Кролики” “историей современной жизни”.

Dear Twitter Friends, David Lynch Theater presents a story of modern life. RABBITS 1 on Tuesday, June 9, 2020 at 10 A.M. https://t.co/7ArIfTArZI

— David Lynch (@DAVID_LYNCH) June 8, 2020