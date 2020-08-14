Популярная группа Linkin Park анонсировала переиздание дебютного альбома "Hybrid Theory", которому в этом году исполняется 20 лет. А также презентовали ранее неизданную песню.

Об этом пишет New Musical Express.

Ожидается, что “Hybrid Theory: 20th Anniversary Edition” будет выпущен в нескольких форматах. Среди которых – набор из пяти CD, три пластинки и три DVD, книга на 80 страниц, постер покойного участника группы Честера Беннингтона и другое.

“Невероятно думать, что прошло 20 лет с момента выхода “Hybrid Theory”. Все благодаря нашим фанатам, из за которых наше эпическое путешествие и продолжается столько времени. Мы посвящаем нашу музыку вам. Мы перепосвящаем “Hybrid Theory” вам”, – говорится в заявлении группы.

В переиздание альбома войдут 12 ранее не издававшихся треков эпохи “Hybrid Theory”, включая демо 1999 года “She Couldn’t”, которую группа уже презентовала.

Альбом “Hybrid Theory: 20th Anniversary Edition” выйдет 9 октября нынешнего года.