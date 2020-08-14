Об этом пишет New Musical Express.
Ожидается, что “Hybrid Theory: 20th Anniversary Edition” будет выпущен в нескольких форматах. Среди которых – набор из пяти CD, три пластинки и три DVD, книга на 80 страниц, постер покойного участника группы Честера Беннингтона и другое.
“Невероятно думать, что прошло 20 лет с момента выхода “Hybrid Theory”. Все благодаря нашим фанатам, из за которых наше эпическое путешествие и продолжается столько времени. Мы посвящаем нашу музыку вам. Мы перепосвящаем “Hybrid Theory” вам”, – говорится в заявлении группы.
В переиздание альбома войдут 12 ранее не издававшихся треков эпохи “Hybrid Theory”, включая демо 1999 года “She Couldn’t”, которую группа уже презентовала.
Альбом “Hybrid Theory: 20th Anniversary Edition” выйдет 9 октября нынешнего года.
- Гитарист американской группы Lamb Of God Марк Мортон представил песню, которую ранее записал с лидером группы Linkin Park Честером Беннингтоном, покончившим с собой 20 июля 2017 года.