Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.
Так будет экранизирована новая книга Сьюзен Коллинз “Баллада о певчих птицах и змеях”, которая является приквелом “Голодных игр”. Она выйдет в мае 2020 года.
Известно, что режиссером фильма будет Фрэнсис Лоуренс, ранее снявший три фильма саги. Сценарием займется Майкл Арндт , участвовавший в создании фильма “Звездные войны: Пробуждение силы”.
В синопсисе будущего фильма говорится, что он расскажет о 18-летнем Кориолане Сноу — будущем президенте Панема и главном антагонисте трилогии. Кто будет сниматься в фильме на данный момент неизвестно.
- Ранее сообщалось, что кинокомпания Lionsgate бесплатно покажет на YouTube четыре своих проекта “Голодные игры”, “Ла-Ла-Лэнд”, “Джон Уик” и “Грязные танцы”.