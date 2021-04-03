«Люди не понимали ее»: Шэрон Стоун призналась, что Бритни Спирс просила о помощи

Об этом она рассказала в шоу Келли Кларксон, информирует US Weekly.
По словам Стоун, Спирс тогда переживала трудный период в жизни. У певицы случился нервный срыв, она побрила голову.
Очевидно, Спирс не могла самостоятельно справиться со своими проблемами, поэтому она написала письмо Стоун, в котором просила о помощи.
“Бритни написала мне очень долгое и важное, пронизывающее письмо. Тогда у нее был крайне тяжелый период в жизни, люди не понимали ее. Она еще и побрила голову. Спирс ждала от меня помощи”, – призналась Стоун.
Однако Стоун призналась, что она не могла помочь певице, ведь в то время сама нуждалась в помощи. После этого отец Спирс получил контроль над ней и ее финансами.
Актриса добавила, что неоднократно находилась под чужим влиянием, как Бритни. Поэтому сейчас она понимает ситуацию певицы.
“Дело Бритни Спирс вышло из-под контроля и это так ужасно. И я, конечно, могу сказать, что это было и в моей жизни и не один раз. Тогда я не осознавала, что я делаю. В эти моменты очень сложно взять под контроль свою жизнь и очень трудно получить контроль над своими финансами”, – подытожила Шэрон.
Напомним, что адвокат поп-певицы Бритни Спирс просит суд навсегда лишить ее отца, Джейми Спирса, права опекунства над ней. Звезда хочет, чтобы ею занималась только его помощница Джоди Монтгомери.
- Ранее сообщалось, что Бритни Спирс требует лишить своего отца, Джейми Спирса, статуса ее опекуна. Первый суд она проиграла.
- Также Бритни Спирс записала видеообращение к своим поклонникам после того, как внезапно исчезла из соцсетей на 13 дней. Звезда успокоила фанатов и заверила, что с ней все хорошо.
- 12 февраля в Лос-Анджелесе прошло судебное заседание по делу об опекунстве над 39-летней поп-певиецй Бритни Спирс, в результате которого отцу певицы Джейми Спирсу отказали в праве быть ее единственным опекуном.