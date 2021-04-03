«Люди не понимали ее»: Шэрон Стоун призналась, что Бритни Спирс просила о помощи

Американская актриса Шэрон Стоун рассказала, что в 2007 году певица Бритни Спирс просила ее о помощи.

Об этом она рассказала в шоу Келли Кларксон, информирует US Weekly.

По словам Стоун, Спирс тогда переживала трудный период в жизни. У певицы случился нервный срыв, она побрила голову.

Очевидно, Спирс не могла самостоятельно справиться со своими проблемами, поэтому она написала письмо Стоун, в котором просила о помощи.

“Бритни написала мне очень долгое и важное, пронизывающее письмо. Тогда у нее был крайне тяжелый период в жизни, люди не понимали ее. Она еще и побрила голову. Спирс ждала от меня помощи”, – призналась Стоун.

Однако Стоун призналась, что она не могла помочь певице, ведь в то время сама нуждалась в помощи. После этого отец Спирс получил контроль над ней и ее финансами.

Актриса добавила, что неоднократно находилась под чужим влиянием, как Бритни. Поэтому сейчас она понимает ситуацию певицы.

“Дело Бритни Спирс вышло из-под контроля и это так ужасно. И я, конечно, могу сказать, что это было и в моей жизни и не один раз. Тогда я не осознавала, что я делаю. В эти моменты очень сложно взять под контроль свою жизнь и очень трудно получить контроль над своими финансами”, – подытожила Шэрон.