Covid-19 Украина

обновлено 03.04.2021 в 20:02

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«Люди не понимали ее»: Шэрон Стоун призналась, что Бритни Спирс просила о помощи

Американская актриса Шэрон Стоун рассказала, что в 2007 году певица Бритни Спирс просила ее о помощи.

Суббота, 3 апреля 2021, 20:27

Об этом она рассказала в шоу Келли Кларксон, информирует US Weekly.

По словам Стоун, Спирс тогда переживала трудный период в жизни. У певицы случился нервный срыв, она побрила голову.

Очевидно, Спирс не могла самостоятельно справиться со своими проблемами, поэтому она написала письмо Стоун, в котором просила о помощи.

“Бритни написала мне очень долгое и важное, пронизывающее письмо. Тогда у нее был крайне тяжелый период в жизни, люди не понимали ее. Она еще и побрила голову. Спирс ждала от меня помощи”, – призналась Стоун.

Однако Стоун призналась, что она не могла помочь певице, ведь в то время сама нуждалась в помощи. После этого отец Спирс получил контроль над ней и ее финансами.

Актриса добавила, что неоднократно находилась под чужим влиянием, как Бритни. Поэтому сейчас она понимает ситуацию певицы.

“Дело Бритни Спирс вышло из-под контроля и это так ужасно. И я, конечно, могу сказать, что это было и в моей жизни и не один раз. Тогда я не осознавала, что я делаю. В эти моменты очень сложно взять под контроль свою жизнь и очень трудно получить контроль над своими финансами”, – подытожила Шэрон.

Напомним, что адвокат поп-певицы Бритни Спирс просит суд навсегда лишить ее отца, Джейми Спирса, права опекунства над ней. Звезда хочет, чтобы ею занималась только его помощница Джоди Монтгомери.

  • Ранее сообщалось, что Бритни Спирс требует лишить своего отца, Джейми Спирса, статуса ее опекуна. Первый суд она проиграла.
  • Также Бритни Спирс записала видеообращение к своим поклонникам после того, как внезапно исчезла из соцсетей на 13 дней. Звезда успокоила фанатов и заверила, что с ней все хорошо.
  • 12 февраля в Лос-Анджелесе прошло судебное заседание по делу об опекунстве над 39-летней поп-певиецй Бритни Спирс, в результате которого отцу певицы Джейми Спирсу отказали в праве быть ее единственным опекуном.
Теги: Бритни Спирс, опіка, Шерон Стоун

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