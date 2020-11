Об этом сообщает издание Deadline.

Активисты считают оскорбительной демонстрацию явных физических нарушений из-за сходства с заболеванием, при котором на руке или ноге отсутствует один или несколько пальцев. Протест против фильма развернули в социальных сетях. Его также поддержали участники Паралимпийских игр.

Limb difference is not scary. Differences should be celebrated and disability has to be normalised. #NotAWitch calls out ‘#TheWitches’ movie for portrayal of disability 👉 https://t.co/aSY1U6TymE pic.twitter.com/UCU87bUeV8

— Paralympic Games (@Paralympics) November 3, 2020