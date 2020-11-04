Сообщество людей с особыми потребностями публично раскритиковало новый фильм Роберта Земекиса "Ведьмы" за изображение злодеек с тремя пальцами.

Об этом сообщает издание Deadline.

Активисты считают оскорбительной демонстрацию явных физических нарушений из-за сходства с заболеванием, при котором на руке или ноге отсутствует один или несколько пальцев. Протест против фильма развернули в социальных сетях. Его также поддержали участники Паралимпийских игр.

Limb difference is not scary. Differences should be celebrated and disability has to be normalised. #NotAWitch calls out ‘#TheWitches’ movie for portrayal of disability 👉 https://t.co/aSY1U6TymE pic.twitter.com/UCU87bUeV8 — Paralympic Games (@Paralympics) November 3, 2020

“Неужели мы хотим, чтобы следующее поколение получило подобное послание? Что три пальца – это атрибут ведьмы? Это очень ошибочное изображение. Инвалидность не должна ассоциироваться со злом, ненормальностью, отвращением, страхом или монстрами”, – отметила адвокат Шеннон Кроссленд, работающая по делам инвалидов.

Также активисты подчеркнули, что в романе Роальда Даля, по мотивам которого снят фильм, злодейки изображены с когтями, но не было сказано, сколько у них пальцев. Однако в первой части фильма ведьмы изображены с пятью пальцами.

Кинокомпания Warner Bros. прокомментировала скандал вокруг фильма. Представители компании отметили, что действовали без скрытого контекста и жалеют о нанесенном моральном вреде.

“Мы не хотели, чтобы зрители узнали себя в фантастических, нечеловеческих существах”, – сказали представители студии.