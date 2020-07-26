Фотографии с вечеринки опубликовала телеведущая Маша Ефросинина в Instagram.
Ведущая опубликовала в Stories фото с закрытого мероприятия, которое посетила вместе с мужем, Тимуром Хромаевым. Лобода пела на сцене в блестящем комбинезоне с широким поясом.
Фанаты певицы также опубликовали видео с вечеринки.
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Нравится, я без ума. Мама, в нем 40 градусов минимум🖤 @lobodaofficial . #LOBODA #LOBODAFAN #FANSLO #40ГРАДУСОВ
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- В сентябре 2019 года Светлана Лобода, Таисия Повалий и Тина Кароль выступили на свадьбе Валерии Версальской – основательницы студии грации Graces Studio by Valeria Versalskaya.