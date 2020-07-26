Известная украинская певица Светлана Лобода, которая работает в России, выступила на вечеринке в Киеве.

Фотографии с вечеринки опубликовала телеведущая Маша Ефросинина в Instagram.

Ведущая опубликовала в Stories фото с закрытого мероприятия, которое посетила вместе с мужем, Тимуром Хромаевым. Лобода пела на сцене в блестящем комбинезоне с широким поясом.

Фанаты певицы также опубликовали видео с вечеринки.