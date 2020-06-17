Французский модный дом Louis Vuitton представил арт-проект "The Rainbow Project", в рамках которого украсил витрины своих магазинов по всему миру радужной графикой.

Об этом пишет HYPEBEAST.

Отмечается, что в конце 19-го века, витрины сыграли большую роль в идентичности Louis Vuitton. Сегодня радужные рисунки украшают магазины на 5-ом авеню в Нью-Йорке, в Беверли-Хиллз, Чикаго, а также в Париже, Риме, Мадриде, Милане, Франкфурте, Торонто и Мексике.

Витрины украшали юные местные жители, например, в магазине Champs-Elysees в Париже они нарисованы местными французскими детьми.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Louis Vuitton Official (@louisvuitton) 21 Май 2020 в 1:35 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Louis Vuitton Official (@louisvuitton) 21 Май 2020 в 6:08 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Louis Vuitton Official (@louisvuitton) 16 Июн 2020 в 2:17 PDT