Об этом пишет HYPEBEAST.
Отмечается, что в конце 19-го века, витрины сыграли большую роль в идентичности Louis Vuitton. Сегодня радужные рисунки украшают магазины на 5-ом авеню в Нью-Йорке, в Беверли-Хиллз, Чикаго, а также в Париже, Риме, Мадриде, Милане, Франкфурте, Торонто и Мексике.
Витрины украшали юные местные жители, например, в магазине Champs-Elysees в Париже они нарисованы местными французскими детьми.
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- Ранее Louis Vuitton на фоне пандемии коронавируса запустил производство защитных масок.