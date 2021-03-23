Об этом сообщается на официальном сайте Louis Vuitton.

Бренд занимает это здание с 1981 года.

Реконструкцией занимались архитекторы Джун Аоки и Питер Марино. Современный экстерьер Джуна Аоки интерпретирует поверхность воды как материальный феномен. Внешние панели фасада изгибаются, создавая трехмерный эффект, который усиливается дихроичной пленкой, создающей бесконечные цветовые вариации.

Внутри дизайн Питера Марино подчеркивает органическую эстетику здания с центральной лестницей из резного дуба, окаймленной стеклом.

Цвета для интерьера подобраны абсолютно разные – тут можно увидеть и контрастные оттенки мебели Пьера Полена и Стефана Лео.

Магазин украшен четырехэтажной репродукцией картины Кимико Фуджимуры “Голубая волна”, цвет придает магазину яркость.

В магазине представлены полные коллекции женской и мужской одежды, аксессуары, украшения, часы, парфюмерия, культовые дорожные наборы, Objets Nomades и Louis Vuitton City Guides. Кроме того, в магазине будут представлены эксклюзивные изделия, в том числе мужские кроссовки LV Ollie, украшенные жемчугом, и чемодан с монограммой Boîte Pharmacie, созданный в сотрудничестве с актером Кабуки Эбизо.

На верхних этажах магазина оборудовали салон для VIP-клиентов и второе кафе Le Café V в коллаборации с японским шеф-поваром Йосуке Суга. В конце апреля Louis Vuitton выпустит первые шоколадные конфеты собственного производства.