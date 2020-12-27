Прибрести его можно на сайте бренда.
Воздушный змей от Louis Vuitton изготовлен из нейлона и имеет размеры 13 x 75 x 10 сантиметров.
В комплекте к нему идет специальный чехол в виде трубы. И само изделие, и чехол для этого коричневого цвета, украшены орнаментом бренда. Стоимость аксессуара — 10 400 долларов.
Фото: louisvuitton.com
Его впервые представили на показе мужской коллекции Louis Vuitton весна-лето 2019, во время которого Вирджил Абло дебютировал как креативный директор бренда.
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