Прибрести его можно на сайте бренда.

Воздушный змей от Louis Vuitton изготовлен из нейлона и имеет размеры 13 x 75 x 10 сантиметров.

В комплекте к нему идет специальный чехол в виде трубы. И само изделие, и чехол для этого коричневого цвета, украшены орнаментом бренда. Стоимость аксессуара — 10 400 долларов.

Фото: louisvuitton.com