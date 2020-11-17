Louis Vuitton выпустил домашние тапочки за $2 тысячи

Всемирно известный бренд Louis Vuitton представил рождественскую коллекцию одежды и обуви. Среди новинок представлена ​​уникальная модель домашних тапочек из норки.

Об этом сообщили на сайте бренда.

В описании к товару отмечается, что лоферы Dreamy из меха норки украшены классическим узором Monogram. Подкладка из стриженого меха норки придает модели дополнительный комфорт.

Тапочки продаются с бархатным чехлом, который идеально поможет хранить обувь во время путешествий.

Дизайнеры отметили, что изделие требует специального ухода и условий хранения.

Стоимость эксклюзивных лоферов 2 тысяч долларов.

Напомним, что в испанском Арагоне уничтожат 92 700 норок с фермы в Ла-Пуэбла-де-Вальверде. Животные принадлежат компании Secapiel, специализирующейся на обработке кожи и меха норки. Исполнительный орган Арагона принял это решение после подтверждения по распространению коронавируса среди большинства животных – 86%.