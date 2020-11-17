Louis Vuitton выпустил домашние тапочки за $2 тысячи

Об этом сообщили на сайте бренда.
В описании к товару отмечается, что лоферы Dreamy из меха норки украшены классическим узором Monogram. Подкладка из стриженого меха норки придает модели дополнительный комфорт.
Тапочки продаются с бархатным чехлом, который идеально поможет хранить обувь во время путешествий.
Дизайнеры отметили, что изделие требует специального ухода и условий хранения.
Стоимость эксклюзивных лоферов 2 тысяч долларов.
Напомним, что в испанском Арагоне уничтожат 92 700 норок с фермы в Ла-Пуэбла-де-Вальверде. Животные принадлежат компании Secapiel, специализирующейся на обработке кожи и меха норки. Исполнительный орган Арагона принял это решение после подтверждения по распространению коронавируса среди большинства животных – 86%.
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