Covid-19 Украина

обновлено 11.02.2021 в 18:02

Всего:

1258094 (+5039)

Болеют:

135092 (+5039)

Выздоровели:

1098944 (+6568)

Умерло:

24058 (+124)

18:56 Церемония вручения «Оскара» из-за коронавируса пройдет в нескольких местах
18:56 Mastercard анонсировала прием платежей в криптовалюте
18:40 Заместителя директора «Украэроруха» подозревают в мошенничестве на $100 тыс.
18:26 Lucasfilm уволила Джину Карано из «Мандалорца» из-за публикаций в соцсетях
18:23 Звезды сериала о Баффи обвинили режиссера Джосса Уидона в жестокости
17:50 «Не секрет»: Вирастюк заявил, что баллотироваться в Раду от «слуг» ему предложил Зеленский
17:41 Российский проект реконструкции мемориала «Бабий Яр» сняли с рассмотрения Киевсовета
16:41 Сегодня ночью ДТЭК вывел еще два блока в аварийный ремонт
16:25 Элитные автомобили нардепа Дубинского появились на Auto RIA: действительно ли нардеп распродает автопарк?
15:50 «Слава Украине!»: Лопес, который победил Ломаченко, поблагодарил украинских болельщиков за поддержку
15:19 Известный шеф Salt Bae в своей фирменной манере покормил с ножа Конора Макгрегора
15:00 Названа возможная причина, из-за которой республиканцы не поддержат импичмент Трампа в Сенате
14:28 Twitter верифицировал страницы российского «МВД» по Крыму и Севастополю
14:26 Более половины украинцев против ввоза российской COVID-вакцины: опрос
13:52 «Энергоатом» завершил неполный 2020 год с убытком в 5,3 млрд грн
13:46 20 тысяч беременных уже получили вакцину от COVID-19 и у них нет осложнений — ученый
12:44 В США водитель пожаловался в 911 на тигра, отдыхавшего у дороги. Полицейские забрали «животное» в участок
12:42 Оля Полякова снова попала в скандал, назвав Тину Кароль «плакальщицей»
12:29 Сегодня в Киевсовете будут голосовать за проект мемориала «Бабий Яр» с последующей передачей земли
12:00 Экс-ректор за $3 тыс. помогал студентам-медикам сдавать экзамен: за год схема принесла $2 млн
11:57 ЕС обвиняет Великобританию в невыполнении соглашений Brexit
11:50 Завершение миссии МВФ без результата не соответствует действительности, – министр Марченко
11:44 На польско-украинской границе задержали сотню заробитчан с поддельными документами
11:25 В Киевской области разоблачили ячейку ИГИЛ
11:04 Умер издатель мужского журнала Hustler, медиамагнат Ларри Флинт
10:44 В Днепре чрезвычайники спасли большую собаку, провалившуюся под лед, – фото
Партнерский материал
10:22 Ukrainian Fashion Week No Season 2021
09:45 Педро Паскаль и Белла Рэмси сыграют главные роли в сериале HBO The Last of Us
09:29 Facebook сократит количество политического контента для пользователей из ряда стран

Lucasfilm уволила Джину Карано из «Мандалорца» из-за публикаций в соцсетях

Киностудия Lucasfilm уволила актрису Джину Карано, сыгравшую Кару Дюн в двух сезонах сериала "Мандалорец", после оскорбительных постов в социальных сетях.

Четверг, 11 февраля 2021, 18:26

Об этом пишет The Hollywood Reporter и Variety.

“Джина Карано больше не числится сотрудником Lucasfilm и не заявлена на будущие проекты. Тем не менее, ее сообщения в социальных сетях, порочащие людей из-за их культурных и религиозных взглядов, отвратительны и неприемлемы”, – говорится в заявлении киностудии.

Контракт с Карано также разорвало актерское агентство UTA, долгое время оказывающее поддержку ее карьере.

По всей видимости, причиной увольнения стала Instagram-Stories Карано, в которой она сравнила политическую ситуацию в США с политикой нацистской Германии, а ненависть к республиканцам с ненавистью к евреям.

“Евреев избивали на улицах не нацистские солдаты, а их соседи… даже дети. Поскольку историю редактируют, большинство людей сегодня не осознают, что для того, чтобы дойти до точки, когда нацистские солдаты могли легко провести облаву на тысячи евреев, правительство сначала заставило соседей ненавидеть их просто за то, что они евреи. Чем это отличается от ненависти к кому-то за их политические взгляды?” – отметила актриса.

Это не первый раз, когда Карано публикует противоречивые сообщения в социальных сетях. К примеру, в ноябре она публиковала пост, в котором высмеивала ношение масок во время пандемии, а после выборов США она требовала пересчета голосов, поскольку была уверена в фальсификациях.

Теги: Lucasfilm, Джина Карано

Буквы в Google News

Подписаться

Читать #Буквы в Telegram и в Facebook