Lucasfilm уволила Джину Карано из «Мандалорца» из-за публикаций в соцсетях

Киностудия Lucasfilm уволила актрису Джину Карано, сыгравшую Кару Дюн в двух сезонах сериала "Мандалорец", после оскорбительных постов в социальных сетях.

Об этом пишет The Hollywood Reporter и Variety.

“Джина Карано больше не числится сотрудником Lucasfilm и не заявлена на будущие проекты. Тем не менее, ее сообщения в социальных сетях, порочащие людей из-за их культурных и религиозных взглядов, отвратительны и неприемлемы”, – говорится в заявлении киностудии.

Контракт с Карано также разорвало актерское агентство UTA, долгое время оказывающее поддержку ее карьере.

По всей видимости, причиной увольнения стала Instagram-Stories Карано, в которой она сравнила политическую ситуацию в США с политикой нацистской Германии, а ненависть к республиканцам с ненавистью к евреям.

“Евреев избивали на улицах не нацистские солдаты, а их соседи… даже дети. Поскольку историю редактируют, большинство людей сегодня не осознают, что для того, чтобы дойти до точки, когда нацистские солдаты могли легко провести облаву на тысячи евреев, правительство сначала заставило соседей ненавидеть их просто за то, что они евреи. Чем это отличается от ненависти к кому-то за их политические взгляды?” – отметила актриса.

Это не первый раз, когда Карано публикует противоречивые сообщения в социальных сетях. К примеру, в ноябре она публиковала пост, в котором высмеивала ношение масок во время пандемии, а после выборов США она требовала пересчета голосов, поскольку была уверена в фальсификациях.