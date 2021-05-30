Італійський режисер Лука Гуадан'їно приступив до зйомок романтичного хоррора "Bones and All" ("Цілком і повністю").

Про це повідомляє видання Variety.

Фільм заснований на однойменному романі Каміл ДеАнджеліс.

За сюжетом дівчина в пошуках батька об’їжджає всю Америку, але паралельно намагається розібратися, чому вона хоче вбивати тих, хто її любить.

Головну роль в картині зіграє Тімоті Шаламе. Також в зйомках візьмуть участь Тейлор Расселл, Марк Райленс, Андре Холланд, Джессіка Харпер і Майкл Стулбарг.

Над фільмом працюватимуть художник-постановник Елліотт Хостеттер, оператор Арсеній Хачатурян і дизайнер костюмів Джулія П’єрсанті.

Дата прем’єри й подробиці виробництва поки невідомі.