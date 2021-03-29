Об этом сообщается на сайте Лувра.
Теперь любой пользователь Сети сможет увидеть более 480 000 произведений искусства, хранящихся в одном из самых знаменитых музеев мира.
На сайте представлены произведения из коллекций восьми отделов музея – от исламского искусства и скульптур эпохи Возрождения до египетских древностей и картин художников со всего мира.
“Сегодня Лувр стирает пыль со своих сокровищ, даже самых малоизвестных. Впервые любой желающий может получить доступ ко всей коллекции работ с компьютера или смартфона бесплатно, независимо от того, выставлены ли они в музее, взяты во временное пользование или находятся на хранении”, – сказал президент музея Жан-Люк Мартинес.
Он уверен, что цифровой контент будет еще больше вдохновлять людей приходить в Лувр, чтобы лично познакомиться с коллекциями.
Посетители могут искать то, что их интересует, с помощью простого или расширенного поиска, записей кураторских отделов или тематических альбомов.
Платформа будет регулярно обновляться сотрудниками музея. Кроме того, на ней есть интерактивная карта для виртуальной прогулки по музею.
Из-за пандемии коронавируса Лувр закрыт для посещений с конца октября 2020 года. Сейчас там проводят давно запланированные ремонтные работы.
- Ранее сообщалось, что в Лувре под изображением Моны Лизы Леонардо да Винчи обнаружили скрытый рисунок.