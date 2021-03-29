Французский музей Лувр оцифровал и выложил в открытый доступ все свои произведения искусства.

Об этом сообщается на сайте Лувра.

Теперь любой пользователь Сети сможет увидеть более 480 000 произведений искусства, хранящихся в одном из самых знаменитых музеев мира.

На сайте представлены произведения из коллекций восьми отделов музея – от исламского искусства и скульптур эпохи Возрождения до египетских древностей и картин художников со всего мира.

“Сегодня Лувр стирает пыль со своих сокровищ, даже самых малоизвестных. Впервые любой желающий может получить доступ ко всей коллекции работ с компьютера или смартфона бесплатно, независимо от того, выставлены ли они в музее, взяты во временное пользование или находятся на хранении”, – сказал президент музея Жан-Люк Мартинес.

Он уверен, что цифровой контент будет еще больше вдохновлять людей приходить в Лувр, чтобы лично познакомиться с коллекциями.

Посетители могут искать то, что их интересует, с помощью простого или расширенного поиска, записей кураторских отделов или тематических альбомов.

Платформа будет регулярно обновляться сотрудниками музея. Кроме того, на ней есть интерактивная карта для виртуальной прогулки по музею.

Из-за пандемии коронавируса Лувр закрыт для посещений с конца октября 2020 года. Сейчас там проводят давно запланированные ремонтные работы.