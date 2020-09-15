Певица Мадонна рассказала, что снимет фильм о своей жизни и карьере. Он станет ее третьей режиссерской работой.

Об этом сообщает BBC News.

По данным издания, фильм расскажет о карьерном росте певицы “в мире мужчин”. По сценарию, будет показан ее путь из трущоб Нью-Йорка к мировой славе. Сама звезда сказала, что фильм будет посвящен музыке: “Музыка поддерживала меня, а искусство помогало мне жить”.

Сроки кастинга или производства фильма пока не объявлены, но сценарий уже писать начали.

Переглянути цей допис в Instagram #screenplay #diablocody #jamesbaldwin Допис, поширений Madonna (@madonna) 10 Вер 2020 р. о 2:08 PDT

Проект, у которого пока нет названия, станет третьим режиссерским опытом Мадонны после “Грязи и мудрости” в 2008 году и “МЫ. Верим в любовь” 2011-го. Последний фильм провалился в прокате, заработав всего $2 млн при бюджете в $11 млн, кроме того его разгромили критики.

Однако, подчеркивается, что рок- и поп-биографические фильмы в последнее время пользуются огромным успехом – например, посвященные Элтону Джону и Фредди Меркьюри.

Фильм Мадонны будет снимать кинокомпания Universal Pictures.

Американская поп-певица Мадонна показала, как отметила 62-й День рождения в компании детей и 26-летнего бойфренда Ахламалика Уильямса.