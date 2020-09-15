Об этом сообщает BBC News.
По данным издания, фильм расскажет о карьерном росте певицы “в мире мужчин”. По сценарию, будет показан ее путь из трущоб Нью-Йорка к мировой славе. Сама звезда сказала, что фильм будет посвящен музыке: “Музыка поддерживала меня, а искусство помогало мне жить”.
Сроки кастинга или производства фильма пока не объявлены, но сценарий уже писать начали.
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Проект, у которого пока нет названия, станет третьим режиссерским опытом Мадонны после “Грязи и мудрости” в 2008 году и “МЫ. Верим в любовь” 2011-го. Последний фильм провалился в прокате, заработав всего $2 млн при бюджете в $11 млн, кроме того его разгромили критики.
Однако, подчеркивается, что рок- и поп-биографические фильмы в последнее время пользуются огромным успехом – например, посвященные Элтону Джону и Фредди Меркьюри.
Фильм Мадонны будет снимать кинокомпания Universal Pictures.
Американская поп-певица Мадонна показала, как отметила 62-й День рождения в компании детей и 26-летнего бойфренда Ахламалика Уильямса.
- Ранее Мадонна заявляла, что переболела COVID-19 во время своего концертного турне по миру.
- В июле Instagram сначала заблокировал, а потом удалил пост Мадонны о теории заговора, связанной с COVID-19.