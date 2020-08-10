Видео совместной работы певица опубликовала в Instagram.
“Когда ты застряла дома с множеством травм, что ты делаешь? Пишешь киносценарий с Диабло Коди!” – написала Мадонна.
В ролике Мадонна и Коди обсуждают легендарный костюм певицы из тура Blonde Ambition, когда она выходила на сцену в шелковом корсете с коническими чашками лифа. Его специально для Мадонны разработал Жан-Поль Готье.
О чем именно будет картина и когда начнутся съемки – пока не известно.
- Ранее сообщалось, что Instagram заблокировал и удалил пост Мадонны о теории заговора, связанной с COVID-19.
- Также Мадонна заявляла, что переболела COVID-19 во время своего концертного турне по миру.