Американская певица Мадонна сообщила, что занимается написанием сценария для своего нового фильма вместе с обладательницей "Оскара" в категории "Лучший оригинальный сценарий" Диабло Коди.

Видео совместной работы певица опубликовала в Instagram.

“Когда ты застряла дома с множеством травм, что ты делаешь? Пишешь киносценарий с Диабло Коди!” – написала Мадонна.

В ролике Мадонна и Коди обсуждают легендарный костюм певицы из тура Blonde Ambition, когда она выходила на сцену в шелковом корсете с коническими чашками лифа. Его специально для Мадонны разработал Жан-Поль Готье.

О чем именно будет картина и когда начнутся съемки – пока не известно.