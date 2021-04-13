Про це повідомляє журнал People та портал TMZ.

The Weeknd купив особняк площею понад 3824 квадратних метрів, який знаходиться в Хідден-Хіллсі, в 2017 році за 18,2 мільйона доларів.

Маєток складається з головного будинку з сімома спальнями і гостьового будинку з двома спальнями. Зручності в головній будівлі включають в себе вітальню і їдальню, простору кухню для кухарів і розважальний бар.

Під’їзд до будинку веде до холу з дворівневими стелями і двоповерховою віконною стіною, які облагороджують інтер’єр будинку. Блискучі білі стіни утеплені дерев’яними і кам’яними елементами.

У головному будинку також є винна кімната, фітнес-студія та театр.

На задньому дворі знаходяться кілька терас, басейн і спа. На території, обсадженій червоними деревами, також є просторе підсобне приміщення, гараж на п’ять автомобілів зі світлодіодною підлогою і повноцінний баскетбольний майданчик.