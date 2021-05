Відео з’явилося на Youtube-каналі виконавця.

Кліп за майже добу набрав понад 1,1 млн переглядів. Однак колаборація з Мадонною стала цілковитою несподіванкою, адже ніхто зі знаменитостей не анонсував це.

У треку Snoop Dogg є кілька слів про Мадонну. Після цього співачка з’являється у кадрі в екстравагантному чорно-фіолетовому образі. У руці знаменитість тримає щось подібне на сигару, палить її й випускає дим.

При цьому Мадонна не брала участь у вокальному оформленні треку.

У Twitter співачка виклала фрагмент кліпу зі своєю участю.

“Було дуже весело з’явитися у кліпі Snoop Dogg на його нову пісню Gang Signs”, – написала зірка.

Was so much fun to show up in @SnoopDogg video for his new song Gang Signs! 🐐 🐐!! pic.twitter.com/d43cMncaRm

— Madonna (@Madonna) May 7, 2021