Соответствующее видео появилось в Instagram-аккаунте бренда.

В ролике певица позирует в индивидуальной кепке baker boy RB, украшенной кристаллами, и шерстяной кепке из коллекции FW.

“Икона стиля, легенда музыки и настоящий хэтловер! Мадонна позирует в индивидуальной кепке baker boy RB, украшенной кристаллами, и в шерстяной кепке из нашей коллекции FW. Просто вау!” – говорится в сообщении.

 

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Публикация от Ruslan Baginskiy (@ruslanbaginskiy_hats)

 

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Публикация от Madonna (@madonna)

 

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Публикация от Madonna (@madonna)

  • Ранее Мадонна по случаю своего предстоящего дня рождения снялась в модной фотосессии для августовского номера итальянского Vogue, примерив для некоторых образов шляпу украинского бренда Ruslan Baginskiy.