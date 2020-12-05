Соответствующее видео появилось в Instagram-аккаунте бренда.

В ролике певица позирует в индивидуальной кепке baker boy RB, украшенной кристаллами, и шерстяной кепке из коллекции FW.

“Икона стиля, легенда музыки и настоящий хэтловер! Мадонна позирует в индивидуальной кепке baker boy RB, украшенной кристаллами, и в шерстяной кепке из нашей коллекции FW. Просто вау!” – говорится в сообщении.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ruslan Baginskiy (@ruslanbaginskiy_hats)

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Madonna (@madonna)