Соответствующее видео появилось в Instagram-аккаунте бренда.
В ролике певица позирует в индивидуальной кепке baker boy RB, украшенной кристаллами, и шерстяной кепке из коллекции FW.
“Икона стиля, легенда музыки и настоящий хэтловер! Мадонна позирует в индивидуальной кепке baker boy RB, украшенной кристаллами, и в шерстяной кепке из нашей коллекции FW. Просто вау!” – говорится в сообщении.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
- Ранее Мадонна по случаю своего предстоящего дня рождения снялась в модной фотосессии для августовского номера итальянского Vogue, примерив для некоторых образов шляпу украинского бренда Ruslan Baginskiy.