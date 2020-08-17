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Мадонна отпраздновала День рождения на Ямайке с бойфрендом и детьми: яркие фото

Американская поп-певица Мадонна показала, как отметила 62-й День рождения в компании детей и 26-летнего бойфренда Ахламалика Уильямса.

Вторник, 18 августа 2020, 01:02

Фото: madonna / Instagram

Фото опубликованы в Instagram-аккаунте звезды.

В воскресенье, 16 августа, Мадонне исполнилось 62 года. Праздник звезда отмечала в компании самых близких людей: 23-летней дочери Лурдес, 15-летнего сына Банди, 14-летней дочери Чифундо и семилетних дочерей Эстер и Стеллы.

Также вместе с семьей отдыхал бойфренд певицы — 26-летний Ахламалик Уильямс, участник ее балета.

Фото: madonna / Instagram

Фото: madonna / Instagram

Несмотря на пандемию коронавируса, в этот день певица с семьей и любимым решила отправиться в путешествие. Вечеринка состоялась на Ямайке.

Для праздника Мадонна выбрала яркое платье с цветочным принтом. Также певица сделала яркий маникюр с изображением листьев конопли.

Фото: madonna / Instagram

Фото: madonna / Instagram

Фото: madonna / Instagram

Фото: madonna / Instagram

Теги: День Рождения, співачка, Мадонна

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