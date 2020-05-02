Американская певица Мадонна заявила, что тест на антитела к коронавирусу показал у нее положительный результат.

Об этом она сказала в видеообращении, которое опубликовано в ее Instagram-аккаунте.

61-летняя звезда убеждена, что уже перенесла коронавирус бессимптомно и поэтому ей он не угрожает.

“На днях я сделала тест и оказалось, что у меня есть антитела. Завтра я собираюсь в долгую поездку на автомобиле. Я опущу стекло и буду вдыхать коронавирусный воздух. Ага. Надеюсь, погода будет солнечной”, – рассказала певица.

Стоит отметить, что никакой информации о том, что Мадонна болела коронавирусом или плохо себя чувствовала, не было.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #staysafe #staysane Публикация от Madonna (@madonna) 30 Апр 2020 в 1:46 PDT