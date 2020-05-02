Об этом она сказала в видеообращении, которое опубликовано в ее Instagram-аккаунте.
61-летняя звезда убеждена, что уже перенесла коронавирус бессимптомно и поэтому ей он не угрожает.
“На днях я сделала тест и оказалось, что у меня есть антитела. Завтра я собираюсь в долгую поездку на автомобиле. Я опущу стекло и буду вдыхать коронавирусный воздух. Ага. Надеюсь, погода будет солнечной”, – рассказала певица.
Стоит отметить, что никакой информации о том, что Мадонна болела коронавирусом или плохо себя чувствовала, не было.
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