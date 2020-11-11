Об этом сообщает Deadline.
По данным источников издания, студия Warner Bros. ведет переговоры с Миккельсеном об участии в съемках франшизы. Его рассматривают на роль волшебника Геллерта Грин-де-Вальда, которого в первых фильмах играл Депп.
Предположительно, кандидатуру Миккельсена предложил режиссер фильма Дэвид Йетс, который снял первые две части “Фантастических тварей”.
Напомним, 6 ноября голливудский актер Джонни Депп, который недавно проиграл суд по делу о клевете против Эмбер Херд и британского таблоида The Sun, впервые сделал официальное заявление.
Депп поблагодарил за слова поддержки и любви своих поклонников и неравнодушных людей, которые верят в его невиновность. Также актер заявил, что кинокомпания Warner Bros. из-за скандальной судебной тяжбы попросила его отказаться от роли Гриндевальда в “Фантастических тварях” и прекратить съемки.
- Студия Warner Bros. снова перенесла дату премьеры третьей части фильма “Фантастические твари и где они обитают” по книгам Джоан Роулинг.