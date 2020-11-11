Об этом сообщает Deadline.

По данным источников издания, студия Warner Bros. ведет переговоры с Миккельсеном об участии в съемках франшизы. Его рассматривают на роль волшебника Геллерта Грин-де-Вальда, которого в первых фильмах играл Депп.

Предположительно, кандидатуру Миккельсена предложил режиссер фильма Дэвид Йетс, который снял первые две части “Фантастических тварей”.

Напомним, 6 ноября голливудский актер Джонни Депп, который недавно проиграл суд по делу о клевете против Эмбер Херд и британского таблоида The Sun, впервые сделал официальное заявление.

Депп поблагодарил за слова поддержки и любви своих поклонников и неравнодушных людей, которые верят в его невиновность. Также актер заявил, что кинокомпания Warner Bros. из-за скандальной судебной тяжбы попросила его отказаться от роли Гриндевальда в “Фантастических тварях” и прекратить съемки.