В воскресенье, 29 ноября, ценителей бокса со всего мира ожидает уникальное событие. В ринге сойдутся легендарные Майк Тайсон и Рой Джонс.

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На счету Тайсона 58 побед и 6 поражений. Его оппонент победил 75 раз и проиграл – 9.

Бой состоится на арене Стейплс-центр в 05:00 по киевскому времени, но ожидается, что боксеры выйдут не ранее 6:00. Соперники проведут на ринге восемь двухминутных раундов.

Победитель получит специальный пояс WBC Black Lives Matter. Часть вырученных от боя средств будет перечислена на благотворительность.

Букмекеры считают, что фаворитом боя является Тайсон. Коэффициент на его победу составляет 1.66, а на победу Джонса – 2.66.

Трансляцию боя можно посмотреть на платформе Megogo.