#Буквы рассказывают, где смотреть онлайн-трансляцию боя.
На счету Тайсона 58 побед и 6 поражений. Его оппонент победил 75 раз и проиграл – 9.
Бой состоится на арене Стейплс-центр в 05:00 по киевскому времени, но ожидается, что боксеры выйдут не ранее 6:00. Соперники проведут на ринге восемь двухминутных раундов.
Победитель получит специальный пояс WBC Black Lives Matter. Часть вырученных от боя средств будет перечислена на благотворительность.
Букмекеры считают, что фаворитом боя является Тайсон. Коэффициент на его победу составляет 1.66, а на победу Джонса – 2.66.
Трансляцию боя можно посмотреть на платформе Megogo.
- Легендарный боксер Майк Тайсон в преддверии возвращения на ринг сбросил 45 килограмм. Он отметил, что вернуться в форму ему было “очень сложно только по одной конкретной причине”.