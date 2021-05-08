Мільярдер та генеральний директор Tesla Ілон Маск візьме участь в шоу Saturday Night Live на каналі NBC. Компанію його складе співачка та акторка Майлі Сайрус.

В Instagram співачки з’явилися світлини зі студії шоу.

Зокрема, Сайрус опублікувала два фото, на яких позує разом із Маском та співаком The Kid Laroi.

Сайрус обрала яскравий червоний комбінезон та провокативний макіяж. Натомість Маск надав перевагу стриманому образу у чорному кольорі з банданою на шиї. Співак The Kid Laroi вдягнувся доволі буденно. Він обрав для себе принтовані джинси та трендовий світшот.

Нагадаємо, що цими вихідними генеральний директор Tesla Ілон Маск візьме участь в шоу Saturday Night Live (“Суботнім вечором в прямому ефірі”) на каналі NBC. Інвестори з Волл-стріт вже роблять ставку на те, що Маск скористається можливістю пограти в невелику інвестиційну гру.

ДОВІДКА. Saturday Night Live – вечірня музично-гумористична передача, що виходить в ефірі NBC з 1975 року.